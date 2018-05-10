Доставляющие кокаин наркокурьеры оказались быстрее доставщиков пиццы. Это выяснили социологи из проекта Global Drug Survey, занимающиеся исследованием употребления наркотиков по всему миру.

Специалисты опубликовали результаты опроса 15 тысяч человек по всему миру. В частности, в ходе исследования были опрошены 1000 респондентов из Англии и более 500 из Шотландии. В результате 36,8 процента англичан и 37,4 процента шотландцев признались, что могут получить наркотик в течение получаса после заказа. При этом лишь 12,2 процента англичан и 19,8 процента шотландцев подтвердили, что за то же время им могут доставить пиццу.

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Итоги по миру показали, что в среднем 30,3 процента получают кокаин в течение 30 минут, а пиццу за это время доставляют лишь в 16,5 процента случаев.

Исследователи объясняют эту тенденцию тем, что традиционная уличная торговля наркотиками сошла на нет из-за большого количества камер наружного наблюдения. Из-за этого дилеры переключились на доставку товара, соревнуясь между собой в ее скорости. Они призывают правительство обратить внимание на эту проблему, так как, по их мнению, «быстрая доставка и широкий доступ к наркотикам приведут к росту числа наркоманов и всплеску криминальной активности».

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