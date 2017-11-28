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Британская полиция вскрыла огромную сеть детей-наркокурьеров

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Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) заявило о существовании в стране разветвленной системы доставки наркотиков с использованием детей-курьеров. Об этом сообщает The Independent.

По данным ведомства, в Англии и Уэльсе существует около 720 так называемых линий, через которые запрещенные вещества попадают от дилеров к потребителям.

В этой системе задействованы тысячи детей и подростков, инвалиды, а также люди, страдающие умственными расстройствами. Они перевозят наркотики из крупных городов в сельскую местность и отдаленные населенные пункты.

Зачастую малолетние курьеры становятся наркозависимыми, поэтому они готовы работать за дозу или под угрозой расправы из-за вымышленного «долга», говорится в докладе NCA. В документе указано, что самому младшему из вовлеченных в преступную деятельность ребенку 12 лет.

В ведомстве отметили, что преступные группы хорошо законспирированы, легко и часто меняют методы работы. Им удается избегать нежелательных встреч с полицейскими благодаря тому, что они регулярно меняют маршруты доставки наркотиков, используя различные виды транспорта.


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