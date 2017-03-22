Семья погибшего из-за пограничников США мексиканца получит миллион долларов

Семье шестнадцатилетнего мексиканца, погибшего после разговора с американскими пограничниками, выплатят миллион долларов. Об этом сообщает BBC News.

Круза Веласкеса Асеведо (Cruz Velazquez Acevedo) в 2013 году остановили американские пограничники: он пытался попасть в США с территории Мексики. С собой у подростка было два контейнера с жидкостью — он пояснил служащим, что внутри них яблочный сок. Пограничники потребовали у Веласкеса в качестве доказательства отхлебнуть из одного из них. Подросток выпил жидкость — которая на самом деле была жидким метамфетамином — и через несколько часов умер.

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Семья погибшего обвинила пограничников в причинении смерти по неосторожности. «Я не готов сказать, что они знали, что это убьет его. Но очевидно, что с самого начала они предполагали, что там метамфетамин», — рассказал прессе Юджин Иргдал, представитель интересов пострадавшей стороны.

По словам истцов, Веласкес — скорее всего лишь мелкая сошка контрабандистов, которые заплатили ему за переправку наркотиков через границу. В итоге ответчики не стали дожидаться решения суда, а приняли мировое соглашение.

Два пограничника, замешанные в смерти мексиканца, продолжают нести службу.