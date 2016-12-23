Американские пограничники начали проверять соцсети у иностранных туристов

Сотрудники пограничной и таможенной службы США начали проверять аккаунты в социальных сетях у временно въезжающих на территорию страны иностранцев. Об этом сообщает Politico.

Как утверждается в материале издания, новые правила касаются людей, прибывающих без визы. При въезде их просят заполнить специальную форму электронной системы авторизации путешествий ESTA. В ней требуется указать «информацию, связанную с присутствием в интернете»: аккаунты и профили в соцсетях и сервисах Facebook, Twitter, Instagram, Google+, LinkedIn и YouTube.

Таким образом в правительстве США пытаются выявить потенциальные угрозы и запретить въезд лицам, связанным с террористическими группировками, такими как «Исламское Государство» (ИГ, запрещена в России).

Отмечается, что заполнение формы — необязательное условие въезда на территорию Америки. Пограничники не будут препятствовать туристам, отказавшимся от предоставления данных из соцсетей.

Члены американской правозащитной организации ACLU раскритиковали новые правила еще в августе, когда Служба таможенной и пограничной охраны зарегистрировала законопроект в федеральном правительственном реестре. По их мнению, просьба о предоставлении информации из интернета — нарушение конфиденциальности.

Программа безвизового въезда на территорию США предоставляет гражданам некоторых стран право посетить Америку на период до 90 дней. Для этого требуется заполнение формы ESTA. Россия не входит в список этих государств.