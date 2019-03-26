В Москве подешевели дома

Стоимость частных домов, расположенных в границах Москвы, за год снизилась на 11 процентов. Об этом говорится в материалах аналитиков компании ЦИАН (есть в редакции «Ленты.ру»).

Квадратный метр частных домов в столице подешевел, по данным аналитиков компании, со 108,7 до 96,4 тысячи рублей. Это самая выраженная отрицательная динамика среди всех российских городов-миллионников. «Ключевой вклад в данный процесс внесли лоты стоимостью более 24 миллионов рублей, цены на них упали сильнее всего», — говорится в материалах ЦИАН.

При этом Москва продолжает оставаться российским городом с самыми дорогими частными домами, отмечают исследователи. Средняя стоимость дома в старых границах столицы в марте 2019-го составила 107,4 миллиона рублей, в Новой Москве — 32,9 миллиона рублей.

Как подчеркивают в ЦИАН, средняя стоимость частного дома на вторичном рынке столицы более чем в три раза превысила среднюю стоимость квартиры.

В феврале 2019-го аналитики портала «Мир Квартир» проанализировали предложение частных домов в Московской области и выявили самые дешевые на тот момент объекты. По их данным, минимальная стоимость подмосковного дома составила 130 тысяч рублей. В таком бюджете был выставлен на продажу 40-метровый дом на участке в 43 сотки в деревне Шапкино.

Самый дорогой дом Московской области был оценен аналитиками ЦИАН в 4,95 миллиарда рублей. Это особняк на 24 спальни, выставленный на продажу в Одинцовском районе Подмосковья.

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