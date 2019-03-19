Россиянка снесла свой дом из-за долгов

Жительница Бардымского района Пермского края снесла частный дом, строительство которого вела на участке, в надежде избежать взыскания за долги по кредитам. Об этом сообщается на сайте краевого управления федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Долги у женщины возникли из-за невыплаты кредита на 400 тысяч рублей, который она взяла на строительство частного дома. Через некоторое время банк подал на неплательщицу в суд, затем дело попало к судебным приставам.

Приставы наведались на стройку и арестовали дом, который был на тот момент практически полностью достроен и готов к проживанию. Поскольку женщина так и не приступила к погашению долга, сотрудники УФССП приехали на участок с повторным визитом. «К недоумению сотрудников службы (...) дома они не обнаружили, — отмечается в сообщении ведомства. — Объяснять причины таинственного исчезновения арестованного имущества гражданка отказалась».

Приставы объяснили женщине, что ее действия подпадают под статью 312 УК РФ («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». — Прим. Ленты.ру), которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. После этого задолжница в течение нескольких часов полностью погасила накопившуюся задолженность.

Привлечение судебных приставов к взысканию часто становится для неплательщиков последней каплей и вынуждает их гасить накопившиеся долги, причем иногда это происходит по необычному сценарию. Так, в 2018 году приставы Мурманска пытались дозвониться до семьи должников, но трубку взяла мать одного из супругов. Узнав о причине звонка, женщина на следующий день пришла к приставам и погасила долг в 300 тысяч рублей. Она подчеркнула, что не знала о финансовых проблемах дочери и зятя, иначе решила бы проблему раньше.

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