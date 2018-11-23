Приставы вычислили должника по хвастливому фото в соцсетях

Судебным приставам Пермского края удалось вычислить неплательщика по фотографии в соцсети. Об этом сообщается на сайте краевого правления федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Задолжавший 300 тысяч рублей на содержание несовершеннолетнего ребенка пермяк скрывался от приставов и не проживал по месту постоянной регистрации. Разыскивающий его судебный пристав обнаружил в соцсетях неплательщика свежую фотографию, где тот был запечатлен на фоне дома в одном из коттеджных поселков. В комментариях должник подтвердил, что именно в этом доме он теперь и живет.

«Сотруднику службы удалось определить, какой населенный пункт запечатлен на снимках любителя фотосессий», — говорится в сообщении УФССП. Пристав объехал всю территорию поселка и обнаружил тот самый дом, который был заснят и выложен должником в соцсети.

«Гипотеза должностного лица подтвердилась после того, как на пороге дома его встретил сам неплательщик», — отмечается на сайте ведомства.

Как уточняют в УФССП, в случае, если мужчина не погасит долг в ближайшее время, он может оказаться на скамье подсудимых за уклонение от уплаты алиментов.

Сотрудники службы взыскания часто прибегают к оригинальным способам, чтобы встретиться с избегающими контакта должниками. Так, в 2017 году один из судебных приставов Кемеровской области завел аккаунт в соцсети от лица молодой девушки. Выйдя на контакт с мужчиной, задолжавшим около 200 тысяч рублей алиментов, пристав от лица девушки предложил ему встретиться. Должник обрадовался знакомству, однако признался, что находится в больнице и ограничен в перемещениях. Он охотно назвал «девушке» адрес лечебного учреждения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!