Волгоградский пристав пришла на маникюр к мастеру-должнице

В Волгограде пристав пришла на маникюр к скрывавшейся должнице. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как говорится в сообщении, женщина задолжала 300 тысяч рублей, при этом ни застать ее дома, ни дозвониться до нее не удавалось. Тогда пристав выяснила, что должница работает маникюршей в салоне красоты, и записалась к ней на процедуру. В выбранный день исполнитель пришла на маникюр вместе с представителем взыскателя.

«В ходе беседы выяснилось, что гражданка приехала на работу на своем личном автомобиле. Судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста автотранспортного средства», — отметили в УФССП.

В ведомстве добавили, что теперь у женщины есть 10 дней для оплаты долга, в противном случае автомобиль будет передан на реализацию, а вырученные денежные средства перечислят взыскателю в счет погашения задолженности.

В сентябре 2017 года сообщалось, что кемеровский пристав притворился девушкой, чтобы выйти на связь с разыскиваемым алиментщиком. Он создал фейковый аккаунт в соцсетях, вступил в переписку с должником и уговорил его встретиться.

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