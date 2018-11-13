В России вводят новый порядок взимания штрафов ГИБДД

Штрафы на сумму до трех тысяч рублей будут взиматься в упрощенном порядке. Процедура заложена в новой редакции закона «Об исполнительном производстве», сообщает «Коммерсантъ». Автором поправок выступил член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров.

По информации газеты, если приставы получат от ГИБДД постановление о неоплаченном штрафе с камеры на сумму до трех тысяч рублей, то исполнительное производство возбуждаться не будет. Должник в течение трех дней получит «уведомление о приведении исполнительного документа к исполнению».

Через два дня после получения письма приставы направляют в банк документ, который является основанием для списания задолженности и исполнительного сбора (одна тысяча рублей), если нарушитель не оплатил штраф. Если в течение 20 дней не удастся списать долг, возбуждается исполнительное производство, в рамках которого пристав может арестовать имущество.

Предполагается, что под упрощенную форму взыскания попадут штрафы за выезд на выделенную полосу, парковку под запрещающим знаком и другие. Законопроект планируется принять в трех чтениях до конца года, после чего в середине 2019 года он вступит в силу.

В настоящий момент штрафы взыскиваются в общем порядке: если долг не оплачен в течение 70 дней, постановление направляется приставам, после чего заводится исполнительное производство.

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