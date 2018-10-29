Россиянам простили пять миллионов штрафов из-за ошибки в ГИБДД

Госавтоинспекция не смогла вынести больше пяти миллионов штрафных постановлений из-за ошибки, возникшей в базе данных. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника ГИБДД Михаила Черникова.

Он отметил, что после слияния из региональной базы в федеральную не полностью или некорректно переносится адрес автовладельца. Из-за этого программа, составляющая постановление, отправляет документ в корзину. В результате за два года УГИБДД Москвы не вынесло 5,4 миллиона постановлений.

По информации издания, предположительно, речь идет о десяти процентах нарушений, которые были зафиксированы камерами, но остались неоформленными.

Аналогичная ситуация происходит в регионах. Данных об общем числе нарушителей, которым «простили» штрафы, пока не известно.

Ранее 27 сентября сообщалось, что камеры начнут фиксировать еще одно нарушение. Водителей, допускающих езду без действующего полиса автострахования, будут вычислять и штрафовать в автоматическом режиме.

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