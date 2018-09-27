Дорожные камеры начнут штрафовать россиян за езду без страховки

Водителей, допускающих езду без действующего полиса автострахования, будут вычислять и штрафовать в автоматическом режиме с помощью дорожных камер, пишет Autonews.ru.

Соответствующий эксперимент, по словам источника издания, может стартовать в Москве уже в октябре. В ЦОДД заявили о готовности фиксировать подобное нарушение.

Камеры будут считывать госномера машин и проверять их по базе информационной системы ОСАГО.

В Российском союзе автостраховщиков, как отмечено в статье, ранее заявляли, что это нововведение заработает уже в сентябре — сначала в Москве, потом и в других регионах. Однако запуск был отложен без объяснения причин.

Информацию о выявленных нарушениях обслуживающие камеры организации будут передавать в ГИБДД для оформления штрафа. В материале утверждается, что на одном из ближайших совещаний в полицейском ведомстве будет решено, на каком уровне организовать исполнение этой инициативы: региональном или федеральном.

Ответственность за езду без страховки или с просроченным полисом предусмотрена частью 2 статьи 12.37 КоАП РФ и подразумевает уплату штрафа в размере 800 рублей.

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