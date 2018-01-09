Пинающих казачьи дорожные камеры сибиряков покарает Росгвардия

Установленные Хуторским казачьим войском «Днепр» в Омске комплексы фиксации нарушений ПДД взяты под круглосуточную охрану Росгвардии, говорится на сайте регионального управления ведомства.

«Подобная практика является положительным примером взаимодействия Управления Росгвардии по Омской области с общественными организациями», — отмечается в тексте.

Всего в городе 22 казачьих дорожных камеры. Ранее в ГИБДД гражданам разъяснили, что они работают на законных основаниях, передает «СуперОмск». Однако омичи не оставляли попыток вывести их из строя.

«В последнее время случились факты, где в отношении этих треног совершают противоправные деяния — пинают. Это все работает законно. Имущество имеет стоимость, и причинение вреда этому имуществу — уголовно наказуемое деяние», — отметил врио начальника омской Госавтоинспекции Игорь Триколе.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!