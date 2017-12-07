Дорожные камеры в Махачкале отключили из-за долгов

В Махачкале из-за долгов отключили и частично демонтировали камеры видеофиксации нарушений на дорогах, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Компания Maykor, которая устанавливала систему, оценивает долг в 135 миллионов рублей. «Ведомости» пишут, что в 2014-2019 годах дагестанские чиновники должны были выделить из регионального бюджета 700 тысяч рублей на оплату услуг фирмы.

Мэрия получала готовые штрафные квитанции, с каждого из которых Maykor получал 350 рублей. Предполагалось, что всего будет выписано до двух миллионов штрафов.

Один из собеседников издания уточнил, что Maykor потратила на установку системы 160 миллионов рублей. За штрафы 2015 года власти выплатили организации около 52 миллионов, за последующие годы деньги компания, по ее утверждению, не получила.

Представитель заказчика системы видеофиксации Вагиф Диярханов сказал газете, что администрация Махачкалы не перечисляла Maykor деньги, потому что на эти цели республиканского бюджета не хватило. За десять месяцев 2017 года дорожные штрафы принесли в казну более 100 миллионов рублей.

По словам Диярханова, минфин Дагестана обещает погасить долг перед компанией в 2018 году. В ведомстве на запрос «Ведомостей» не ответили.

