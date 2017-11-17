В Якутии исчез задолжавший энергетикам трехкратный чемпион мира по кикбоксингу

В Якутии возбудили дело об убийстве (статья 105 УК) после исчезновения 42-летнего Иннокентия Макарова: трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу и председателя местного СНТ «Сатал». Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России в пятницу, 17 ноября.

«Устанавливается круг общения потерпевшего, допрашиваются родные и знакомые, назначен ряд судебных экспертиз», — отмечено в тексте.

Сообщение о пропаже мужчины поступило от его родственников 13 ноября. За восемь дней до того, 5 ноября, Макаров вышел из дома и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, связи с ним нет.

При этом, по данным СКР, покидать город Макаров не собирался и ранее никогда надолго не пропадал.

В мае садово-огородное товарищество, правление которого он возглавляет, накопило рекордный долг перед «Якутскэнерго» — 4,7 миллиона рублей, передает Ясиа.ru. Жители поселка рассказали изданию, что стали жертвами мошенничества со стороны администрации. Они также высказали претензии по поводу того, что обещанные в 2017 году детский сад и школа так и не были построены.