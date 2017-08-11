Тела двух пропавших без вести мужчин нашли в Подмосковье

На пустыре в районе деревни Софьино в Раменском районе Подмосковья обнаружены тела двух мужчин, пропавших без вести в конце июля. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 11 августа, сообщила официальный представитель регионального главка Следственного комитета России (СКР) Елена Фокина.

«Личности погибших установлены, это двое 42-летних мужчин, один из которых проживал в подмосковных Химках, а второй приехал к нему в гости из Красноярска. Один из них числился пропавшим без вести с 27 июля, причем 29 июля в лесном массиве под Домодедово была обнаружена сгоревшей машина Hyundai Solaris, на которой таксовал пропавший», — рассказала Елена Фокина.

Она уточнила, что, по предварительным данным, причиной смерти обоих стали тяжелые черепно-мозговые травмы. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, следователи разыскивают нападавших.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, по данным следствия, мужчины были убиты не там, где нашли их тела. Предположительно, у приехавшего из Красноярска гражданина Таджикистана была при себе крупная сумма денег, которая и стала причиной убийства обоих жертв.

Ранее 11 августа стало известно, что двоих обвиняемых в убийстве четырех человек задержали в Раменском районе Подмосковья, следствие просит об их аресте.