Двоих жителей Раменского района обвинили в убийстве четырех человек

Двоих обвиняемых в убийстве четырех человек задержали в Раменском районе Подмосковья, следствие просит об их аресте. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Как отмечается в сообщении, обвиняемые — 51-летний и 55-летний мужчины, они не признали свою вину и отказались давать показания.

По данным следствия, 18 февраля 2014 года в правоохранительные органы обратился водитель такси, который в поселке Родники Раменского района рядом с железнодорожной станцией под эстакадой услышал звуки стрельбы. Прибывшие на место полицейские обнаружили тела трех мужчин с огнестрельными ранениями.

Четвертого потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он позже скончался. Жертвами оказались двое местных жителей, а также двое москвичей. По факту преступления было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, а также незаконном обороте оружия.

В убийстве заподозрили четырех местных жителей: их объявили в федеральный розыск и заочно предъявили обвинение. В декабре 2016 года был задержан один из обвиняемых, ранее судимый 44-летний мужчина, который в ходе допроса полностью признал свою вину и дал показания об обстоятельствах совершенных преступлений.