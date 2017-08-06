Следствие выдвинуло версию убийства гендиректора «Крокус Сити Океанариума»

Генерального директора московского «Крокус Сити Океанариума» Андрея Чернова могли убить из-за его бизнеса, такую версию не исключает следствие. Об этом в воскресенье, 6 августа, старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова сообщила РИА Новости.

По словам Ивановой, дело об убийстве бизнесмена по указанию руководителя главка Александра Дрыманова передано в управление по расследованию особо важных дел.

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«Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления, в том числе связанную с предпринимательской деятельностью», — сказала представитель СКР.

5 августа стало известно, что неизвестный, убивший Андрея Чернова, использовал пистолет ТТ. По факту убийства гендиректора океанариума возбуждено уголовное дело. По данным московского главка Следственного комитета, преступление было совершено утром 4 августа в столичном Суворовском парке (район Филевский парк).

По неофициальным сведениям, Чернов был застрелен во время утренней пробежки. Источник также сообщал ТАСС, что, по предварительной информации, проблем с бизнесом или конфликтов с конкурентами у предпринимателя не было.