Расстреляли на пробежке

Громкое убийство было совершено в субботу на западе Москвы. Жертвой киллера стал 52-летний бизнесмен Андрей Чернов, генеральный директор «Крокус Сити Океанариума». По предварительным данным, убийца в стиле лихих 90-х выпустил в него шесть пуль, когда он совершал пробежку. Киллер действовал очень профессионально, оставив стражам порядка минимум улик — и множество вопросов. Подробности выясняла «Лента.ру».

Видео: Рен-ТВ

Смерть на бегу

Первая информация об этом преступлении появилась в СМИ около часа дня. По первоначальным данным, московского бизнесмена Андрея Чернова — генерального директора океанариума «Крокус Экспо» — застрелили накануне, утром 4 августа. Это произошло в Суворовском парке на территории района Филевский парк (ЗАО). Тело бизнесмена нашла местная жительница, гулявшая утром с собакой. Убитый был одет в спортивную форму и лежал на велодорожке; предположительно его расстреляли во время утренней пробежки. Также сообщалось, что убийца выпустил в Чернова пять пуль — четыре в грудь и один контрольный выстрел в голову.

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Вскоре после этого Следственный комитет России (СКР) сообщил, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Как отмечает газета «Московский комсомолец», в рамках расследования в съемной квартире Чернова провели обыск. Жена погибшего сообщила, что угроз ее супругу не поступало.

«Сейчас отрабатываются все возможные версии. Среди них — убийство в результате личного конфликта либо из-за конфликта в бизнесе. Океанариум был не единственным занятием Чернова; он принимал участие в руководстве и другими компаниями. Словом, бизнесмен серьезный», — сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Чистая работа

Telegram-канал Mash отмечает со ссылкой на собственные источники, что киллер готовился к убийству заранее. Несколько дней следил за жертвой. Место для убийства выбрано идеально: на данный момент у следствия нет ни одной записи с камер наблюдения или каких-либо описаний от свидетелей. Расстреляв гендиректора океанариума, киллер ушел с места преступления, не оставив ни одной улики. То есть, скорее всего, работал профессионал.

Андрей Чернов

Позже Mash сообщил, что бизнесмен был убит шестью выстрелами из автомата Калашникова. На теле погибшего обнаружены шесть ранений — четыре в туловище и два — в голову. Перед уходом киллер сделал два «контрольных». Источник «Ленты.ру» уточнил, что убийство произошло около десяти часов утра, и его было бы правильнее назвать расстрелом, поскольку на месте преступления следователи обнаружили 20 стреляных гильз. Оружие, из которого убили бизнесмена, пока не нашли.

Сотрудники правоохранительных органов работали в парке целый день. Парк был почти весь закрыт в связи с трагедией.

«На набережной было очень много машин. Не меньше десяти. Потом прилетел вертолет скорой помощи», — рассказала РЕН ТВ жительница района, где произошло преступление. Скорая помощь не понадобилась — бизнесмен уже был мертв.

Рулевой океанариума

Океанариум «Крокус Экспо», которым руководил Андрей Чернов, открылся 10 декабря 2016 года. В трехэтажном здании на 66-м километре МКАД, в Красногорске, представлено более тысяч видов рыб и морских животных из разных уголков планеты. Организаторы планировали расширение экспозиции.

Общая площадь океанариума — десять тысяч квадратных метров. Помимо морской флоры и фауны, гостям предлагаются многочисленные развлечения — подводные шоу, интерактивные экскурсии и детские мастер-классы на морскую тематику. По расчетам организаторов, океанариум может ежемесячно принимать до 200 тысяч посетителей.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Любопытно, что морской центр в «Крокус Экспо» еще до открытия рассматривался как конкурент центру океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ, работающему в столице с августа 2015 года. «Москвариум» — крупнейший в Европе научно-познавательный океанографический центр и единственный океанариум высокого уровня, построенный не на берегу моря или океана.

Руководитель службы эксплуатации «Крокус Сити Океанариума», кандидат биологических наук Владимир Еманов сказал РЕН ТВ, что не может предположить, в связи с чем убили его партнера по бизнесу. По словам Еманова, он никогда не слышал, чтобы Чернову угрожали.

«Наверное, где-то мотивы были, но я не знаю», — подытожил Владимир Еманов.