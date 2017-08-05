Источник рассказал об оружии убийцы гендиректора «Крокус Сити Океанариума»

Неизвестный, убивший в Москве соучредителя и гендиректора «Крокус Сити Океанариума» Андрея Чернова, использовал пистолет ТТ. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

«Киллер произвел, предположительно, из пистолета ТТ семь выстрелов в Чернова, шесть из них попали в жертву», — сказал собеседник агентства.

По факту убийства гендиректора океанариума возбуждено уголовное дело. По данным московского главка Следственного комитета, преступление было совершено утром 4 августа в столичном Суворовском парке (район Филевский парк). Какие-либо версии в СК не выдвигают.

По неофициальным сведениям, бизнесмен был застрелен во время утренней пробежки. Источник также сообщал ТАСС, что, по предварительной информации, проблем с бизнесом или конфликтов с конкурентами у Чернова не было, однако «Московский комсомолец» предполагает, что убийство могло быть заказным.