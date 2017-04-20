Бизнесмен застрелил бывшего компаньона возле офиса в центре Москвы

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена, застрелившего бывшего компаньона возле офиса в центре Москвы. Об этом говорится в сообщении столичного управления Следственного комитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 20 апреля.

59-летнему мужчине планируется предъявить обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство») и 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Он был задержан вечером 19 апреля на месте преступления рядом с офисом на улице Симоновский Вал.

По версии следствия, между бывшими компаньонами возникли финансовые разногласия. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений один из коммерсантов произвел не менее пяти выстрелов в оппонента. После этого охранник потерпевшего обезвредил стрелка и передал его полицейским.

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Пострадавший мужчина 1955 года рождения с огнестрельными ранениями был незамедлительно доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

В феврале суд в Москве приговорил к 10,5 годам заключения московского предпринимателя Рашида Бозиева, застрелившего представителя взыскателя на глазах у судебных приставов. Преступление было совершено вечером 4 февраля 2016 года в квартире одного из жилых домов по 3-й Фрунзенской улице в Москве. Во время проведения описи имущества Бозиев, оказавшийся должником, выстрелил в юриста взыскателя. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.