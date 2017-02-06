Московский бизнесмен осужден за убийство в присутствии судебных приставов

Суд в Москвы приговорил к 10,5 годам лишения свободы бизнесмена Рашида Бозиева, застрелившего представителя взыскателя на глазах у судебных приставов. Об этом говорится в сообщении столичного управления СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 6 февраля.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 105 УК РФ («Убийство») и 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Следствием и судом установлено, что вечером 4 февраля 2016 года Бозиев, проживающий в квартире одного из жилых домов по 3-ей Фрунзенской улице в Москве, во время проведения описи имущества в присутствии сотрудников службы судебных приставов выстрелили из огнестрельного оружия в представителя взыскателя. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Бозиев оказался должником. Представители закона пришли по адресу его прописки. На тот момент там проживал друг бизнесмена, которому принадлежала практически вся мебель. Однако приставы приступили к описи имущества. Тогда Бозиев вступился за друга, но, не найдя общего языка с визитерами, открыл огонь на поражение.