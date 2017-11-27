Томский должник спрятал свою машину возле здания судебных приставов

Житель Томска приехал на встречу с судебными приставами на своей машине, и в итоге остался без нее. Автомобиль сразу же арестовали в счет погашения долга по кредиту, сообщается на сайте управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Томской области.

В пресс-релизе говорится, что у задолжавшего банку 70 тысяч рублей томича не было источников дохода и денег на счетах, но он владел автомобилем Toyota Camry 2005 года выпуска. Чтобы мужчина не смог продать или переоформить машину на другого человека, приставы запретили ему регистрировать транспорт в ГИБДД. Когда должник пришел на прием в ведомство, то сказал, что приехал на общественном транспорте, а долг погасить никак не может.

«Взяв его паспорт для ксерокопирования, пристав вышел из кабинета, решив заодно проверить, не лукавит ли гражданин, и внимательно посмотрел в окна с противоположного торца здания. В одном из них он увидел машину должника. На иномарку сразу же был наложен арест, после чего авто оставили на ответственное хранение владельцу», — отметили в пресс-службе.

Через несколько дней после ареста автомобиля мужчина принес первые 10 тысяч рублей. В томском УФССП предположили, что вскоре он погасит всю задолженность.