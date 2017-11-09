Единственный на Дальнем Востоке гусляр убегал от прошлого и попался

Судебные приставы Владивостока задержали единственного на Дальнем Востоке гусляра Валерия Новицкого, который больше трех лет не платил алименты на содержание своего сына-инвалида, сообщает сайт VL.ru.

Задержание мужчины было заранее срежиссировано. Новицкий думал, что едет давать интервью местному телеканалу, но вместо этого на улице его ждали приставы.

За гусляром числился долг свыше 80 тысяч рублей. В момент задержания в его кармане было только 500 рублей, поэтому приставы арестовали его гусли и мобильный телефон. В течение десяти дней музыкант должен полностью погасить задолженность, иначе его музыкальный инструмент продадут, а его самого будут судить по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

В 2004 году Новицкий уже был судим за неуплату алиментов. По словам музыканта, он мало зарабатывает, поэтому не может обеспечивать своего взрослого ребенка, у которого первая группа инвалидности.



