Сибирских должников отправили на кладбище постигать бренность бытия

В Новосибирской области 78 неплательщиков алиментов, штрафов ГИБДД и иных подвергнутых административной ответственности должников принудительно отправили трудиться на общественные кладбища. Таким образом «энергию должников в направили нужное русло», сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Должники заняты в уборке семи погостов, общая площадь которых составляет более 629 гектар. В частности, они убирают отходы, вывозят мусор, уничтожают аварийные деревья и кустарники, а также благоустраивают заброшенные могилы.

«Помимо того, что подобный труд существенно экономит бюджетные средства, выделяемые на поддержание порядка, он позволяет задуматься каждому должнику о бренности бытия и том, куда ведет их текущее поведение», — говорится в сообщении УФССП.

Судебные приставы и сотрудники администрации Новосибирска выразили надежду, что общественно-полезная работа на свежем воздухе поможет должникам «встать на путь исправления».

31 октября приставы получили право задерживать должников по алиментам, а также трудоспособных россиян, которые отказываются содержать своих нетрудоспособных родителей. Соответствующие поправки в КоАП подписал президент России Владимир Путин.