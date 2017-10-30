Прятавший клад на могиле приморский пенсионер стал жертвой пьяного налетчика

В городе Находка (Приморский край) перед судом предстанет 34-летний мужчина, обвиняемый в ограблении пенсионера на кладбище. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает пресс-служба МВД России.

«Обвиняемый, не имеющий постоянного места проживания, приехал в поселок Ливадия к родственникам. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он отправился на кладбище, чтобы привести в порядок могилу бабушки. Там он увидел, как пенсионер выкопал из земли рядом с могилой контейнер с денежными купюрами», — говорится в сообщении.

Увидев «клад», пьяный посетитель кладбища напал на пенсионера и похитил деньги — около 700 тысяч рублей. После этого потерпевший обратился в полицию. Он объяснил, что в тайнике на могиле хранил деньги от продажи недвижимости и ежемесячно добавлял туда часть пенсии.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Обвиняемому в преступлении грозит до семи лет лишения свободы.

19 сентября стало известно, что сотрудники полиции задержали участников этнической преступной группы, подозреваемой в разбойных нападениях, грабежах и кражах. По версии следствия, задержанные, помимо прочего, грабили загородные дома в Подмосковье.