Житель Иваново воткнул осиновый кол в могилу погибшего 20 лет назад обидчика

В Ивановской области местный житель воткнул осиновый кол в место захоронения своего школьного обидчика, который погиб 20 лет назад. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Отмечается, что в полицию обратилась женщина, которая рассказала об осквернении могилы ее сына.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе проверки, как информировали в управлении МВД, было установлено, что на кладбище в селе Марково «топором поврежден один из памятников, а в могилу воткнут осиновый кол».

Позднее выяснилось, что к случившемуся причастен 42-летний уроженец Марково, который проживает в городе Иваново. Его задержали, он дал признательные показания.

«На момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам подозреваемого, осквернил место захоронения он в виду личной неприязни к умершему. Якобы много лет назад, еще в начальных классах школы, этот одноклассник обзывал и обижал его», — добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Мужчине грозит арест на срок до трех месяцев.