Детские сады в Карелии закроются из-за отсутствия денег на питание

В карельском городе Лахденпохья все детские сады оказались под угрозой закрытия из-за отсутствия денег на питание. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава районной администрации Владислав Вохмин.

«У нас впервые с 2009 года образовались долги. В этом году снизилась доходная часть, а расходы выросли. У подконтрольных организаций блокированы счета, мы не можем оплатить питание детей», — рассказал Вохмин.

По его словам, под угрозой закрытия находятся семь детских садов, которые посещают 611 воспитанников.

Помимо долгов по дошкольным учреждениям, власти района не смогли выплатить около 10 миллионов рублей ресурсоснабжающим организациям, в результате чего едва не отключили городской физкультурно-оздоровительный центр, добавил Вохмин. Он выразил надежду, что до конца года удастся «стабилизировать ситуацию»: администрация Лахденпохского района ждет помощи от правительства Карелии.