Российских детей лишат Деда Мороза

Глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая заявила РИА Новости, что обеспокоена сообщениями о том, что детей сразу нескольких регионов России лишат Дедов Морозов. Если факты подтвердятся, общественница намерена привлечь к ситуации министра образования и науки Ольгу Васильеву, сообщила она.

По данным «Московского комсомольца», в детских садах ряда городов России — Новосибирска, Кирова, Самары и Казани — власти запрещают приглашать на утренники Деда Мороза. В одних случаях это объясняется борьбой с коррупцией, в других — советами психологов.

Так, в Самаре желающие сыграть волшебника в детском саду на добровольных началах должны будут предъявить медицинскую книжку и справку об отсутствии судимостей, рассказала одна из родительниц. В Кирове чиновники департамента образования объяснили запрет нанимать Деда Мороза тем, что «артисты и фотографы используют муниципальную площадку, но за ее использование ничего не платят». Госслужащие решили принять постановление, по которому такая деятельность подводится под категорию «Организация массовых мероприятий».

В Новосибирске глава местного департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова заявила, что Деда Мороза запрещают психологи: «Дети очень малы, и Дед Мороз для них непонятен — так поясняют эксперты». По ее словам, «в младшие группы можно звать только Снегурочку».

Ранее о своем сходстве с Дедом Морозом поведал глава Чечни Рамзан Кадыров.



