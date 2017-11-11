В ЯНАО объяснили покупку унитаза за 8 миллионов рублей из бюджета

Пресс-секретарь губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Наталья Хлопунова прокомментировала сообщения СМИ о приобретении для резиденции главы региона за счет бюджета эксклюзивного итальянского унитаза стоимостью 8 миллионов рублей. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщает РИА Новости.

По ее словам, ремонт сантехники проводился в гостиничном комплексе «Ямальский» несколько лет назад и включал объемный перечень работ. Хлопунова отметила, что в нем принимают гостей в том числе из-за рубежа и он является «одним из лучших в Салехарде и должен отвечать требованиям удобств и безопасности подобного уровня отелей».

Фонд «Ямал», учредителем которого является департамент по инновации и науке администрации ЯНАО, намерен судиться с авторами информации о ремонте комплекса. «Фонд уже готовит иски в суд. На исполнителей этой фейковой кампании, которая идет с начала года и оценивается в десятки миллионов рублей, также поданы заявления о клевете», — отметила Хлопунова.

10 ноября «Новая газета» сообщила о покупке дорогостоящей сантехники за счет бюджета для резиденции губернатора ЯНАО. В имеющихся в распоряжении редакции документах унитаз значится как «дизайн-проект фарфор белоснежный Венеция».

Сантехнику приобрели в рамках «регионального инновационно-инвестиционного проекта», на который было выделено 18,4 миллиона рублей. По информации газеты, ремонт был сделан в «гостиничном номере 105» на втором этаже, а также в банях и саунах. Общая площадь отремонтированных комнат — более 150 квадратных метров.