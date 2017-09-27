Росгвардия объяснила закупку хрустальных погон

В Росгвардии прокомментировали ТАСС закупку хрустальных погон на полмиллиона рублей.

Вручение подобных сувениров в ведомстве назвали воинской традицией поощрения высших офицеров. «Такие относительно недорогие в денежном эквиваленте подарки бесценны как поощрение и часто становятся семейными реликвиями, передающимися по наследству сыновьям и внукам», — заявили в пресс-службе в среду, 27 сентября.

Информация о том, что Росгвардия планирует закупить 104 пары сувенирных хрустальных погон, появилась на сайте госзакупок накануне. Речь идет о двух парах погон «генерал-полковник», 22 парах погон «генерал-лейтенант» и 80 парах погон «генерал-майор». Все сувениры должны быть упакованы в бордовую бархатную коробку с механизмом открытия верхней крышки.

На закупку хрустальных погон Росгвардия потратит до 582 тысяч рублей.