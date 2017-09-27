Росгвардия потратит более полумиллиона рублей на хрустальные погоны

Росгвардия планирует закупить 104 пары сувенирных хрустальных погон на сумму более полумиллиона рублей. Информация об этом во вторник, 26 сентября, была опубликована на сайте госзакупок.

Уточняется, что речь идет о двух парах погон «генерал-полковник», 22 парах погон «генерал-лейтенант» и 80 парах погон «генерал-майор». Все сувениры должны быть упакованы в бордовую бархатную коробку с механизмом открытия верхней крышки.

«Хрустальные погоны должны быть полностью прозрачными (за исключением звезды), не допускается внесение цветных элементов, потертостей, помутнений, пузырьков, вкраплений, трещин, сколов. Материал изделия должен быть полностью однородный», — говорится в документе.

На закупку хрустальных погон Росгвардия потратит до 582 тысяч рублей.

12 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, ограничивающее государственные закупки иностранной мебели. Мера не затрагивает страны, входящие в Евразийский экономический союз (помимо России, это Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан).

