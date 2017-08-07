Бизнес
 

ФАС заподозрила в картельном сговоре полтора десятка поставщиков мебели

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Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев

Московское управление ФАС России проверит поставщиков мебели, которых заподозрило в картельном сговоре на торгах, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.

Проверка коснется компаний «Атлантис», «Виктория», «Восход», «Деко», «Ивановская мебельная фабрика № 4» и десятка других.

По данным ФАС, эти компании в период с марта по июнь 2017 года участвовали в 19 открытых конкурсах на поставку медицинской мебели и мебели общего назначения, проведенных Агентством по закупкам департамента здравоохранения Москвы.

Общая максимальная цена контрактов составила более 920 миллионов рублей.

«В случае выявления признаков нарушения закона о защите конкуренции ведомство инициирует возбуждение антимонопольного дела в отношении указанных организаций», — предупредили в ФАС.

В апреле 2017 года в ФАС рассказали о том, что ведомством ранее было выявлено 70 картельных сговоров при госзакупках лекарственных препаратов и медицинского оборудования. «Признаки картелей были обнаружены при проведении трех тысяч открытых аукционов в электронной форме. Общий объем начальной (максимальной) цены контрактов по этим закупкам превышает 12 миллиардов рублей», — сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. По данным антимонопольной службы, в течение прошедшего года число картелей на российском рынке выросло на 18 процентов.

В 2016 году ФАС отчиталась о проверках и законченных расследованиях дел по нескольким крупным картелям. Среди них — сговор при поставке лекарств на 700 аукционах для региональных больниц и поставке формы для силовых структур на 18 аукционах (на 3,5 миллиарда рублей).

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