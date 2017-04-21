Число картелей в России увеличилось на 18 процентов

Количество картелей на российском рынке за 2016 год увеличилось на 18 процентов. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергей Пузыревский, сообщает ТАСС.

«Ситуация по картелям на российском рынке, к сожалению, неутешительная. Даже конкурентные рынки оказываются монополизированы в результате сговора участников этих рынков. Это опасная экономическая тенденция, приводящая к росту цен», — сказал Пузыревский.

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В прошлом году зафиксировано около 380 картельных сговоров, из них почти 80 процентов — на торгах. По словам Пузыревского, данные показывают, что государство закупает товары у компаний по завышенным ценам.

Замруководителя ФАС подчеркнул, что это серьезная проблема для государства в условиях дефицита бюджета. По его мнению, антимонопольные органы должны активнее пресекать деятельность картелей на рынке.

Картельный сговор — соглашение между продавцами-конкурентами о совместной политике в области цен и объемов продаж. Цель подобного соглашения — устранение конкуренции на рынке и установление монополии картеля на определенную продукцию.

Картельный сговор во многих странах осуждается и подпадает под действие антимонопольного законодательства.