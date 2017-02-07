Бизнес
 

ФАС выявила картельный сговор на рынке медицинских изделий

Перейти в «Мою Ленту»

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявило картельный сговор между компаниями «Спектр СТК» и «Центр медицинских технологий», которые поставляли медицинские инструменты в рамках государственных тендеров, передает Rambler News Service.

Речь идет о 26 торгах для полутора десятков медучреждений Москвы на сумму более 210 миллионов рублей.

По данным ФАС, «Спектр СТК» выиграл 24 аукциона на сумму более 205 миллионов рублей. При этом снижение от первоначальной цены составляло не более 4,4 процента. «Центр медицинских технологий» выиграл два аукциона на сумму около 4 миллионов.

В антимонопольном ведомстве уточнили, что в перечень закупаемых на аукционах товаров вошли изделия для рентгенохирургии, эндоваскулярной и интервенционной кардиоангиологии. В частности, устройства для лечения нарушений сердечного ритма, клапаны сердца, инструменты для диагностики и лечения коронарных артерий и другие.

«При отсутствии конкурентной борьбы между потенциальными поставщиками медицинские учреждения были вынуждены закупить материалы по завышенным ценам», — подчеркнули в антимонопольной службе.

2 февраля начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев рассказал, что ведомство предлагает увеличить штрафы за картельные сговоры. «Мы понимаем, что картель более тяжкое нарушение из всех антиконкурентных соглашений, и мы предлагаем, что за картель должна быть более суровая ответственность от 5 до 15 процентов от оборота на рынке, где совершили правонарушение», — сказал он. В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект о противодействии картелям и антиконкурентным соглашениям компаний.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ФАС выявила картельный сговор при госзакупках медицинского оборудования
ФАС предложила штрафовать за картели до 15 процентов от оборота компании
ФАС предложила втрое повысить штрафы для картелей
Последние новости
В Киеве решили разорвать договоры аренды с посольством России
России посулили место первой экономики Европы к 2050 году
Хаменеи поблагодарил Трампа за показанное истинное лицо США
Читающие рэп о козьем молоке бородатые дети стали звездами сети
Лавров оценил стремление Трампа вникнуть в суть проблем на Украине
Признавшегося в убийстве уголовника жителя Владимира освободили от наказания
США аннулировали визу Ляшко
Другие материалы рубрики
10:47 Сегодня

Завяли помидоры

Чем обернется очередной продуктовый конфликт между Россией и Белоруссией
15:52 Сегодня

«Уралвагонзавод» определился с покупателем «УВЗ-Логистик»

12:42 Сегодня

Бренд «Аэрофлота» признан самым сильным среди авиакомпаний мира

16:26 31 января 2017

В Подмосковье обнаружили сырный Ренессанс

07:01 31 января 2017

Залили глаза

О поражении производителей в войне за легальный рынок алкоголя
18:22 Сегодня

Путин ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку»

08:55 Сегодня

Китай создаст для ВСМ Москва — Казань сверхскоростные поезда

14:10 31 января 2017

«Макдоналдс» начнет использовать только российские продукты

07:02 6 февраля 2017

Сила в плавках

Владельцы металлургических компаний зарабатывают на зависть всем
18:00 6 февраля 2017

В России снова отзовут один и тот же Porsche за 90 миллионов

13:05 31 января 2017

Московская область вошла в тройку лидеров по валовому региональному продукту

15:22 Сегодня

Мантуров рассказал о дешевых крымских продуктах

Россия
«Маму отец украл, когда ей было 16 лет»
Женская сексуальность, браки по любви и отношение к девственности на Кавказе
Фасовка лекарств в гомеопатической аптекеКак слону дробина
Что изменится после признания гомеопатии лженаукой
Прокуратура попросила суд пересмотреть дело осужденной за репост Чудновец
Адмирал Комоедов оценил проверку ВКС России в мороз
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
Детский омбудсмен призвала проверить игру «Беги или умри»
Максим ЛипчанУвидеть северное сияние и не умереть
Пятимесячного Максима Липчана спасет внутривенное питание
Все материалы
Мир
Честность — лучшая политика?
Какую роль играет лицемерие в отношениях США с окружающим миром
Большая резня по-бразильски
Почему и за что бьются насмерть крупнейшие преступные кланы страны
Giant figures of (L-R) Emmanuel Macron, head of the political movement En Marche !, or Onwards !, and candidate for the 2017 presidential election, Francois Fillon, former French prime minister, member of The Republicans political party and 2017 presidential candidate of the French centre-right, and French National Front leader Marine Le Pen, are seen during preparations for the carnival parade in Nice, France, February 2, 2017. REUTERS/Eric GaillardСкелеты в шкафу
С какими обвинениями столкнулись главные претенденты на пост президента Франции
Дутерте пообещал отправить проштрафившихся полицейских на встречу с исламистами
Трамп открестился от России и Путина
A woman talks to her relatives across a fence separating Mexico and the United States, in Tijuana, Mexico, November 12, 2016. REUTERS/Jorge Duenes TPX IMAGES OF THE DAYЗабористый план
Рассказ жителя Сан-Диего о том, зачем Трампу стена на границе с Мексикой
Господин, неприятный во всех отношениях
Победа Трампа заставила нервничать и Северную Корею, и Южную
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Путин и Александр ЛукашенкоОголтелая Батьковщина
Почему отношения России и Белоруссии уже никогда не будут прежними
США аннулировали визу Ляшко
В Киеве предрекли блэкаут из-за блокады поставок угля с Донбасса
В Раде объявили бойкот послу Германии из-за заявления о выборах в Донбассе
Пассажиры киевской маршрутки прокляли ветерана АТО за убийство мирных жителей
Украинская журналистка высмеяла издаваемый Киевом журнал для Крыма
Додон заявил о «жизненной необходимости» восстановления отношений с Россией
Все материалы
Финансы
Старики-бездельники
Как демография разрушает пенсионную систему России
Тревога россиян из-за роста цен снизилась до рекордного уровня
Резервы России за месяц выросли на 13 миллиардов долларов
Минпромторг понадеялся на запуск продовольственных карточек в 2017 году
Ямальские оленеводы продали китайцам рога на миллион долларов
Лукашенко напомнили о поставках креветок в Россию
Минэнерго Украины понадеялось на доставку миллиона тонн угля из США
Все материалы
Бизнес
Завяли помидоры
Чем обернется очередной продуктовый конфликт между Россией и Белоруссией
«Уралвагонзавод» определился с покупателем «УВЗ-Логистик»
Сила в плавках
Владельцы металлургических компаний зарабатывают на зависть всем
Бренд «Аэрофлота» признан самым сильным среди авиакомпаний мира
Путин ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку»
Китай создаст для ВСМ Москва — Казань сверхскоростные поезда
ФАС выявила картельный сговор на рынке медицинских изделий
Все материалы
Силовые структуры
Актеры в сцене из спектакля «Отелло»Рогатые тоже плачут
Какие преступления совершают из ревности
Опасные сюрпризы Алеппо
Минобороны передало фотографии разминирования города
Защитная реакция
Почему в Подмосковье адвокаты объявили забастовку
Генштаб отчитался о ходе воздушной кампании в Сирии
Чемезов заявил о грядущей смене руководства «Уралвагонзавода»
Глава «Вертолетов России» оценил перспективы холдинга на мировом рынке
Для обвиняемых в подготовке терактов в Москве потребовали до 15 лет колонии
Все материалы
Наука и техника
Мешки из клеток
Зачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
Унижение машин
Как издевательства над роботами приведут к краху человечества
Это конец
Земле предрекли переворот магнитного поля
В МГУ заработал поисковик всего живого
В Египте откопали мумию огромного крокодила
В Бразилии обнаружили сотни древних «Стоунхенджей»
Китайские мухи оказались разносчиками супербактерий
Все материалы
Спорт
Сергей ШубенковПоставить на нейтраль
Почему российские легкоатлеты потеряли шансы выйти на ЧМ под российским флагом
Российский арбитр погиб при сходе лавины во время Универсиады в Алма-Ате
Аршавин попал в список лучших легионеров в истории английского футбола
Бывший футболист «Динамо» и сборной Германии продолжит карьеру в Белоруссии
Обвиненный в нацизме украинец останется в «Бетисе» без права выходить на поле
Гражданин ЛНР Монсон начал переговоры о бое с отсидевшим Емельяненко
Эфиопский бегун сядет в тюрьму за мельдоний
Все материалы
Культура
Наталья и Александр Солженицыны «Патриотизм — это не только гордость за свою страну, но и стыд»
Наталия Солженицына о семье, долге и революции
«Правило большого пальца»
На русский язык перевели «самую мужскую книгу 2017 года»
Пока не прыгнешь
Фотограф, который поднял на воздух Голливуд и британский парламент
Джастин Бибер снимется в рекламе с автором интернет-хита Pen-Pineapple-Apple-Pen
В список участников 57-й Венецианской биеннале попали три российских художника
Названы лучшие режиссеры последних 25 лет
Джеки Чан расплакался на встрече со своей старой командой каскадеров
Все материалы
Интернет и СМИ
Выезд, недорого
Можно ли заказать киллера в «темном» интернете
Лысый из рекламы
Стэйтем и Шварценеггер жгут и бомбят в самых дорогих роликах мира
Поперек батьки в кадр
Как белорусское ТВ показывает порно, запрещает Джуда Лоу и повинуется Лукашенко
В России заблокировали популярный порносайт Brazzers
Бывшая помощница главреда «Эха Москвы» Леся Рябцева объявилась в шоу «Холостяк»
Анонимный автор переосмыслил логотипы Playboy, KFC и Starbucks в стиле эмодзи
Кукурузная палочка в форме гориллы Харамбе продана за 100 тысяч долларов
Все материалы
Ценности
Матильда КшесинскаяПоклонение Матильде
Что дарили любовники балерине Кшесинской
Линдси Лохан снялась в рекламе интернет-магазина
Водянова примерила платье из переработанных отходов
Часовую мануфактуру Piaget впервые возглавит женщина
Prada отметит День святого Валентина специальной коллекцией
«Татуировка — это самое нижнее белье»
Патриарх российского тату-движения Паша Ангел о рисунках на коже
Марка adidas Originals переработала дизайн культовых кроссовок
Все материалы
Путешествия
Красота неимоверная
Лучшие фотоработы участников фестиваля «Первозданная Россия»
ABRIDGE, PA - OCTOBER 10: Two supporters of Republican candidate for President Donald J Trump leave after a rally where the candidate some to a crowd of 3000 at Ambridge Area Senior High School on October 10, 2016 in Ambridge, Pennsylvania. Ambridge, Pennsylvania, named after the American Bridge Company, a steel fabricating plant that employed 60,000 workers is a traditionally Democratic stronghold, but is shifting Republican as a shrinking tax base and lost jobs having devastating economic effects on the former industrial community.Трампанутая Америка
Путешествие по стране, где постоянно говорят о новом президенте
СМИ узнали о решении отложить открытие рейсов в Египет
Встреча отдыхающих на пляже с двухметровой акулой попала на видео
В Китае официанты с ножами набросились на туристов после жалобы на обслуживание
Калининград вошел в десятку городов с самыми лучшими в мире отелями
Назван самый дешевый город мира для празднования Дня всех влюбленных
Все материалы
Из жизни
«Мы теперь истинные америкосы»
История москвички, переехавшей в штат Мичиган и прожившей в США полжизни
Бабушкины подписчики
Семь пожилых людей, которые случайно стали любимцами интернет-аудитории
Апперкот по-дамски
Женщины Кубы требуют разрешить им заниматься боксом
Богини салатных листьев
Самые влиятельные в Instagram представительницы ЗОЖ-движения за «чистое питание»
Мадонне разрешили усыновить еще двух детей из Малави
Лесбийская пара из Лондона запустила онлайн-сбор средств на ребенка из пробирки
В Индии подросток умер после попытки поцеловать кобру ради селфи
Все материалы
Тест: угадай машину по выхлопной трубе
Внезапный тест на знание патрубков выхлопной системы
Глава DS частично раскрыл новую модель
12 фактов о новом «Солярисе»
Каким стал самый популярный автомобиль России после смены поколения
Первым внедорожником Maybach стал «Гелик»
7 внедорожников с асфальтовым прошлым
Они создавались как простые седаны и купе, но судьба распорядилась иначе
Доступный спорткар из ОАЭ получил крышу-фонарь
Управление гневом
Тест-драйв Lamborghini Aventador S, после которого нужно заново учиться жить
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы