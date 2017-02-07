ФАС выявила картельный сговор на рынке медицинских изделий

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявило картельный сговор между компаниями «Спектр СТК» и «Центр медицинских технологий», которые поставляли медицинские инструменты в рамках государственных тендеров, передает Rambler News Service.

Речь идет о 26 торгах для полутора десятков медучреждений Москвы на сумму более 210 миллионов рублей.

По данным ФАС, «Спектр СТК» выиграл 24 аукциона на сумму более 205 миллионов рублей. При этом снижение от первоначальной цены составляло не более 4,4 процента. «Центр медицинских технологий» выиграл два аукциона на сумму около 4 миллионов.

В антимонопольном ведомстве уточнили, что в перечень закупаемых на аукционах товаров вошли изделия для рентгенохирургии, эндоваскулярной и интервенционной кардиоангиологии. В частности, устройства для лечения нарушений сердечного ритма, клапаны сердца, инструменты для диагностики и лечения коронарных артерий и другие.

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«При отсутствии конкурентной борьбы между потенциальными поставщиками медицинские учреждения были вынуждены закупить материалы по завышенным ценам», — подчеркнули в антимонопольной службе.

2 февраля начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев рассказал, что ведомство предлагает увеличить штрафы за картельные сговоры. «Мы понимаем, что картель более тяжкое нарушение из всех антиконкурентных соглашений, и мы предлагаем, что за картель должна быть более суровая ответственность от 5 до 15 процентов от оборота на рынке, где совершили правонарушение», — сказал он. В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект о противодействии картелям и антиконкурентным соглашениям компаний.