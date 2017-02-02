ФАС предложила штрафовать за картели до 15 процентов от оборота компании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила штрафовать компании за картельные сговоры на рынке на суммы от 5 до 15 процентов от оборота. Об этом заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект о противодействия картелям и антиконкурентным соглашениям компаний, который дифференцирует ответственность. «Мы понимаем, что картель более тяжкое нарушение из всех антиконкурентных соглашений и мы предлагаем, что за картель должна быть более суровая ответственность от 5 до 15 процентов от оборота на рынке, где совершили правонарушение», — сказал он.

Тенишев добавил, что за все остальные правонарушения, по мнению ведомства, ответственность должна быть ниже. «Она будет колебаться где-то в пределах от 1 до 5 процентов от годовой выручки предприятия», — резюмировал он.

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В ноябре 2016 года правительство одобрило разработанный ФАС проект поправок в законодательство, предусматривающий кратное увеличение нижнего порога штрафов за картели. При этом в службе предложили уменьшить штрафы для компаний по вертикальным и другим соглашениям. Согласно поправкам, они могут составить от одного до пяти процентов выручки, за согласованные действия — один-три процента. За координацию экономической деятельности ведомство предлагает штрафовать на суммы от одного до пяти миллионов рублей вместо прежних оборотных штрафов.

По данным ФАС, количество картельных дел выросло до 497 в 2015 году с 410 — в 2014-м. В то же время число разбирательств по всем видам согласованных действий (по статье 14.32 КоАП) снижается. Так, в 2014 году служба возбудила 1451 дело, а в 2015 году — 1411 дел.