ФАС заявила об отсутствии ценового сговора производителей смартфонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила ценового сговора производителей смартфонов Sony, Samsung, Asus и Alcatel. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Дарью Силкову.

Запросы компаниям были направлены в декабре прошлого года. В настоящее время ведомство проверяет компанию Apple на предмет координации цен на iPhone. ФАС усматривает признаки координации ценообразования на территории России у распространителей iPhone 6s и iPhone 6s Plus, ставшего причиной установления одинаковых розничных цен на эти устройства.

17 февраля ФАС подвела итоги проверки деятельности компаний Lenovo и HP и заявила о наличии признаков картельного сговора. В ведомстве полагают, что деятельность картеля координируют российские представительства китайской Lenovo и американской HP. Кроме того, в ведомстве подозревали, что, кроме HP и Lenovo, другие иностранные производители тоже могли участвовать в картеле при госзакупках.