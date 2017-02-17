В ФАС рассказали об итогах проверки Lenovo и HP

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подвела итоги проверки деятельности компаний Lenovo и HP и заявила о наличии признаков картельного сговора. Об этом сообщил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев, передает ТАСС.

«По Lenovo и HP мы буквально вчера закончили проверки, мы установили в действиях компаний признаки незаконной экономической координации, ну и, соответственно, сейчас будем решать дальше в соответствии с законом и регламентом вопрос либо о возбуждении дела о незаконной координации, либо о привлечении в качестве ответчиков уже по существующим делам, которые у нас возбуждены», — отметил Андрей Тенишев.

2 февраля стало известно, что ФАС возбудила новое дело о картельном сговоре при госзакупках компьютеров Lenovo и HP. Тенишев тогда сообщал, что ранее сумма торгов, охваченных картелем, была 600 миллионов рублей, са на момент возбуждения дела уже 2,2 миллиарда рублей», — сказал он. В картельном сговоре ведомство заподозрило участников закупок для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы.

В декабре 2016 года ФАС возбудила дела об административном правонарушении в отношении восточноевропейского подразделения Lenovo и компании Superwave Group, которые проходят ответчиками по делу о картеле на торгах государственной автоматизированной системы «Выборы».

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В конце ноября 2016 года ФАС возбудила первое дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении компаний - поставщиков компьютерной техники. В заключении антиконкурентного соглашения подозревались компании «Бизнес компьютерс групп», «АМИ-Нетворк», «Крок инкорпорейтед», «Супервэйв групп», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», и «Производственная компания Аквариус». Все они участвовали в аукционе на поставку системных блоков для комплексов автоматизации региональных фрагментов ГАС. Подозрения у федеральной службы вызвала цена контракта, сниженная всего на один процент.

В антимонопольном ведомстве полагают, что деятельность картеля координируют российские представительства китайской Lenovo и американской HP. Кроме того, в ФАС подозревали, что кроме HP и Lenovo, другие иностранные производители тоже могли участвовать в картеле при госзакупках.

