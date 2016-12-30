ФАС возбудила новые дела в отношении Lenovo и Superwave Group

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела об административном правонарушении в отношении восточноевропейского подразделения Lenovo и компании Superwave Group, которые проходят ответчиками по делу о картеле на торгах государственной автоматизированной системы «Выборы». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора в пятницу, 30 декабря.

Как отмечают в службе, в рамках проводимой проверки компании затягивают предоставление запрошенных документов в установленные сроки или предоставляют их в неполном объеме. «В настоящее время решается вопрос о возбуждении дел в отношении иных проверяемых лиц», — заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

В ведомстве утверждают, что действия Lenovo носят систематический характер. В частности, сотрудники компании 17 ноября воспрепятствовали проведению контрольных мероприятий во время выездной внеплановой проверки. В результате были составлены акты о воспрепятствовании и протоколы об административном правонарушении в отношении должностных лиц компании.

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ФАС также напоминает, что штраф за непредставление или несвоевременное представление сведений в антимонопольный орган доходит до 500 тысяч рублей за каждый подобный случай.

24 ноября сообщалось о том, что ФАС заподозрила компании Lenovo и Hewlett-Packard в координировании картельного сговора поставщиков оборудования для ГАС «Выборы».

Днем ранее стало известно, что в заключении антиконкурентного соглашения подозреваются шесть компаний, в том числе Superwave Group. Все они участвовали в аукционе на поставку системных блоков для комплексов автоматизации региональных фрагментов ГАС. Подозрения у федеральной службы вызвала цена контракта, сниженная всего на один процент.