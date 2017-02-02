ФАС возбудила новое дело о картеле при госзакупках компьютеров Lenovo и HР

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила новое дело о картельном сговоре при госзакупках компьютеров Lenovo и HP. Об этом сообщил ТАСС начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

«До того как мы возбудили новое дело, сумма торгов, охваченных картелем, была 600 миллионов рублей, сейчас уже 2,2 миллиарда рублей», — сказал он.

Тенишев отметил, что новое дело было возбуждено 27 января. В картельном сговоре подозреваются участники закупок для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы.

По словам Тенишева, работа над делом о картеле при закупках компьютеров Lenovo и HP займет еще как минимум год.

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Как отметил замглавы ФАС Андрей Цариковский, основная часть картельных сговоров приходится на торги. «По нашим самым минимальным оценкам, это 10 процентов от всех торгов. Это минимум», — сказал он. Поскольку общий объем закупок оценивается в 10 триллионов рублей, на картели приходится триллион, резюмировал он. «При этом цена при закупках с участием картелей обычно выше на 20-30 процентов, — пояснил Цариковский. — А это означает 200-300 миллиардов рублей убытков на одних госторгах».

В декабре 2016 года ФАС возбудила дела об административном правонарушении в отношении восточноевропейского подразделения Lenovo и компании Superwave Group, которые проходят ответчиками по делу о картеле на торгах государственной автоматизированной системы «Выборы».