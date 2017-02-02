ФАС возбудила новое дело о картеле при госзакупках компьютеров Lenovo и HР

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила новое дело о картельном сговоре при госзакупках компьютеров Lenovo и HP. Об этом сообщил ТАСС начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.
«До того как мы возбудили новое дело, сумма торгов, охваченных картелем, была 600 миллионов рублей, сейчас уже 2,2 миллиарда рублей», — сказал он.
Тенишев отметил, что новое дело было возбуждено 27 января. В картельном сговоре подозреваются участники закупок для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы.
По словам Тенишева, работа над делом о картеле при закупках компьютеров Lenovo и HP займет еще как минимум год.
Как отметил замглавы ФАС Андрей Цариковский, основная часть картельных сговоров приходится на торги. «По нашим самым минимальным оценкам, это 10 процентов от всех торгов. Это минимум», — сказал он. Поскольку общий объем закупок оценивается в 10 триллионов рублей, на картели приходится триллион, резюмировал он. «При этом цена при закупках с участием картелей обычно выше на 20-30 процентов, — пояснил Цариковский. — А это означает 200-300 миллиардов рублей убытков на одних госторгах».
В декабре 2016 года ФАС возбудила дела об административном правонарушении в отношении восточноевропейского подразделения Lenovo и компании Superwave Group, которые проходят ответчиками по делу о картеле на торгах государственной автоматизированной системы «Выборы».