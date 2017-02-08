ФАС предложила запретить госкомпаниям покупать новые активы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила снизить присутствие государства в экономике, запретив госкомпаниям приобретать новые активы как напрямую, так и через «дочек». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующий проект президентского указа, утверждающего национальный план развития конкуренции в 2017-2019 годы.

Документ уже прошел межведомственное обсуждение, в целом согласован и внесен в правительство с учетом пожеланий, рассказал изданию замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.

По мнению ФАС, нужно снижать государственное участие в экономике. Делать это ведомство предлагает несколькими способами, в частности, сокращать рыночную долю государственных и муниципальных компаний. Правительство должно запретить госкомпаниям и ГУПам приобретать новые активы — и напрямую, и через «дочек», считают в антимонопольной службе.

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Кроме того, в проекте указа госкомпаниям предлагается избавляться от активов, и не только от непрофильных. По словам Пузыревского, это не значит, что всем госкомпаниям сразу нужно отчуждать активы. Если компания эффективна, полноценный участник рынка, и государство как владелец не ухудшает условия конкуренции на нем, актив можно оставить.

Отдельным законопроектом антимонопольное ведомство предлагает запретить создание унитарных предприятий на конкурентных рынках, а с 1 февраля 2018 года ликвидировать такую организационно-правовую форму.

Активность госкомпаний на рынке слияний и поглощений — давно назревшая проблема, констатирует собеседник издания. В середине 2016 года государство было акционером или имело специальное право участия в управлении в 1627 акционерных обществах. С одной стороны, с 2006 года их стало меньше в 2,5 раза, с другой — параллельно увеличивается количество «дочек» госкомпаний.