ФАС заподозрила Lenovo в дискриминации малого бизнеса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку российского подразделения Lenovо — «Леново Восточная Европа/Азия» — и авторизованных сервисных центров компании. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В службу обратились представители среднего и малого бизнеса (МСБ), которые пожаловались на то, что сервис-центры производителя отдают приоритет в обслуживании электронной техники крупным федеральным торговым сетям.

В связи с этим ФАС заподозрила ретейлеров и структуры Lenovо в антиконкурентном соглашении, ущемляющем интересы МСБ.

По словам начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева, в настоящее время служба проводит анализ обстоятельств, изложенных в заявлении, и сбор дополнительной информации. «В связи с этим просим хозяйствующие субъекты сообщать всю известную информацию о нарушениях антимонопольного законодательства при продаже и обслуживании электронной техники торговой марки Lenovo», — отметил он.

В феврале ФАС завершила проверку деятельности китайской Lenovo и американской корпорации Hewlett-Packard (HP), установив в действиях компаний признаки незаконной экономической координации при госзакупках компьютеров. В ценовом сговоре ведомство заподозрило участников закупок для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы. Общая сумма торгов, охваченных картелем, составляет 2,2 миллиарда рублей.

В декабре прошлого года ФАС возбудила дела об административном правонарушении в отношении восточноевропейского подразделения Lenovo и компании Superwave Group из-за о картельного сговора на торгах государственной автоматизированной системы «Выборы».

