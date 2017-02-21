Глава ФАС пообещал возбудить очередное дело против Lenovo и Hewlett-Packard

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намеревается возбудить дело против компаний Lenovo и Hewlett-Packard (НР). Об этом заявил глава ведомства Игорь Артемьев, передают РИА Новости.

«Идут проверки. Но там будет дело — не сомневайтесь. Там точно будет дело. Там признаки правонарушения налицо», — сообщил он журналистам.

17 февраля начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев, заявил, что ведомство установило в действиях Lenovo и НР признаки незаконной экономической координации.

2 февраля стало известно, что ФАС возбудила новое дело о картельном сговоре при госзакупках компьютеров Lenovo и HP. В ценовом сговоре ведомство заподозрило участников закупок для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы. Общая сумма торгов, охваченных картелем, составляет 2,2 миллиарда рублей.