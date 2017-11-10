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У губернатора Ямала нашли унитаз за восемь миллионов рублей

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Для резиденции губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина купили эксклюзивный итальянский унитаз за восемь миллионов рублей. К таким выводам пришли журналисты из «Новой газеты», ссылаясь на имеющиеся в распоряжении редакции сопутствующие документы.

Сантехнику приобрели в рамках «регионального инновационно-инвестиционного проекта», на который было выделено 18,4 миллионов рублей. Эти деньги пошли на ремонт двух помещений в гостинично-транспортном комплексе «Ямальский» в десяти километрах от Салехарда. В документах унитаз значился как «дизайн-проект фарфор белоснежный Венеция».

Издание отмечает, что местные жители называют комплекс «Нееловские дачи», и там резиденция губернатора. По информации газеты, ремонт был сделан в «гостиничном номере 105» на втором этаже, а также в банях и саунах. Утверждается также, что в указанном помещении проживает семья Кобылкина, и эксклюзивный унитаз был куплен в рамках этих работ. Общая площадь отремонтированных комнат — более 150 квадратных метров.

Формально работы оплачивал региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал», чей единственный учредитель — департамент по инновации и науке администрации ЯНАО. В связи с этим авторы материала предполагают, что ремонт делался на бюджетные деньги.

В 2013-2014 годах в «Нееловских дачах» уже прошел капитальный ремонт. Тогда на эти цели из бюджета выделили почти 100 миллионов рублей. Согласно требованиям заказчика, в одном из залов комплекса планировалось использовать «резные детали, изготовленные вручную из массивной древесины, фигуры мамонтов, оленей и листьев морошки, повторяемые как на стеновых деревянных панелях, так и креслах и столе», говорится в документах.

Ремонт затронул и переговорную комнату. Стены в ней оформляли с использованием «дерева белого цвета с художественной резьбой и инкрустацией шпоном ценных пород древесины, отражающей местный этнический колорит». Также заказчик требовал «расположить колонны с каннелюрами из массивной древесины и украсить капителью с резьбой с использованием местных этнических мотивов. На потолочных карнизах использовать резьбу с элементами флага Ямала».

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