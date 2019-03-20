Земля под Москвой подешевела

С начала 2018 года в Московской области снизилась кадастровая стоимость земельных участков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление заместителя председателя подмосковного парламента Никиты Чаплина.

Кадастровая стоимость земли, используемой под ведение дачного хозяйства, садоводство и огородничество, в 2018 году снизилась в Московской области на десять процентов, отметил Чаплин. «Это абсолютно правильная тенденция», — подчеркнул чиновник.

Кадастровая стоимость участков под промышленными объектами за тот же период сократилась на шесть процентов.

«Это мы тоже считаем справедливым, ведь если мы говорим, что Подмосковье это территория для бизнеса, то мы должны предоставлять условия не только на словах, но и на деле», — добавил Чаплин.

Ранее аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank спрогнозировали двух-трехкратное снижение рыночной стоимости земли под развитие девелоперских проектов в России. Причиной такой динамики в компании называют переход застройщиков на работу по эскроу-счетам. Из-за этого доходность девелоперских проектов снизится в 1,5-2,5 раза, подсчитали аналитики Knight Frank, и это станет причиной падения спроса на землю под строительство.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru