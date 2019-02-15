Власти Подмосковья отчитались о землях для фермеров

За последние четыре года подмосковные фермеры получили из областной собственности в аренду около 6,2 тысячи гектаров земли, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 15 февраля.

«Около 2,5 тысячи гектаров фермеры получили за счет мероприятий по предоставлению участков без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов», — сказал Разин.

По словам министра, земельный вопрос успешно решается в регионе. «Когда я возглавил ведомство, девять из десяти обращений были связаны с земельными участками. Сегодня их количество сократилось в разы», — отметил министр.

Разин добавил, что аграрии сегодня просят земли хорошего качества, с инфраструктурой.

9 ноября сообщалось, что земельные участки на территории области получили около 23 тысяч многодетных семей, 37 тысяч были поставлены на учет.

