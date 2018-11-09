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Власти Подмосковья отчитались о выданных многодетным семьям землях

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Около 23 тысяч многодетных семей Московской области получили земельные участки, на учет поставлено около 37 тысяч, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее цитирует «РИАМО» в пятницу, 9 ноября.

«Право на получение бесплатного земельного участка для семей, имеющих трех и более детей, установлено Земельным кодексом РФ в 2011 году», — сказала Фаевская.

Она уточнила, что порядок предоставления участка устанавливается региональным законодательством. Всего сегодня в Подмосковье проживает более 73 тысяч многодетных семей. Они могут рассчитывать на 30 различных форм социальной поддержки.

В июне сообщалось, что c начала года свыше 700 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье.

Для получения участка необходимо заполнить заявление на региональном портале государственных и муниципальных услуг или обратиться в администрацию муниципального образования, уточняется в сообщении на сайте областного правительства.

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