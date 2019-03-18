Названа стоимость самого дешевого дома России

Отдельно стоящий жилой дом в России можно купить по цене от 40 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», предоставленные редакции «Ленты.ру».

По минимальной для страны цене выставлен на продажу недостроенный объект в Омской области. На участке площадью девять соток есть газопровод и водопровод. Владелец дома готов продать его, а также обменять на четырехприводный автомобиль, выпущенный в 2010 году и позже.

Второе место рейтинга самых доступных дач занял 14-метровый объект на окраине Челябинска. Как указано в объявлении, участок (четыре сотки) «немного запущен», но на нем есть плодовые деревья и водопровод. Продажа срочная, поэтому цена демократичная — всего 45 тысяч рублей. За столько же в Кемеровской области продаются 14 соток с посадками и домиком-срубом, требующим ремонта. Электричества в доме нет, но его можно подключить. Хозяин готов торговаться.

Третья строчка списка досталась дому площадью 30 квадратных метров в Верхнеуральском районе Челябинской области. Он продается за 50 тысяч рублей.

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Остальные места в топ-10 заняли постройки стоимостью от 60 тысяч до 70 тысяч рублей, расположенные в Коми, Ивановской области, Удмуртской республике, Ханты-Мансийске и Улан-Удэ.

«Понятно, что за 40-70 тысяч рублей недвижимость будет не в лучшем состоянии, и хорошо, если в доме есть хотя бы электричество, — отмечается в материалах "Мира квартир". — Но главное — нужно смотреть на документы. Часто дачные участки продаются со старыми, еще советскими свидетельствами, и тогда новому владельцу придется повозиться с их оформлением по всем правилам».

Месяцем ранее аналитики обнародовали данные о самых дешевых дачах Подмосковья. Лидером рейтинга оказалась постройка площадью 40 квадратных метров, расположенная на просторном участке в 43 сотки в деревне Шапкино в Наро-Фоминском районе. Объект оценили в 130 тысяч рублей.

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