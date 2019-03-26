Менее половины россиян спрогнозировали рост цен на жилье

В первом квартале 2019-го доля россиян, считающих, что цены на жилье в стране в ближайшие три месяца вырастут, уменьшилась с 52-х до 45 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Domofond. Результаты исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Как выяснили аналитики, снижения стоимости квадратных метров во втором квартале 2019-го ожидают 14 процентов граждан. Увеличилось число людей, полагающих, что цены останутся на прежнем уровне: если в декабре 2018 года таких было 35 процентов, то в марте 2019-го — 41 процент.

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В целом россияне считают предстоящий квартал благоприятным для покупки недвижимости: об этом заявил 61 процент респондентов. При этом существенно уменьшились с начала года опасения граждан относительно роста процентных ставок по ипотечным кредитам. Из опрошенных в марте 2019-го только 33 процента считают, что стоимость ипотеки будет повышаться, тогда как в декабре 2018-го доля ожидающих роста составляла 53 процента. На снижение ставки рассчитывают 17 процентов — их доля увеличилась сразу на десять процентных пунктов. Стало больше и тех, кто прогнозирует ипотечную стабильность: среди опрошенных таких 51 процент.

Ранее сообщалось, что по итогам февраля 2019-го в Москве зафиксировали скачок цен на жилье: средняя цена квадратного метра строящихся квартир за месяц выросла на 3,45 процента, достигнув 165,6 тысячи рублей. Средняя стоимость лота в новостройке (без учета элитных предложений) за тот же период увеличилась почти на три процента, до 9,7 миллиона рублей.

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