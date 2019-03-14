В Новой Москве подскочили цены на жилье

По итогам февраля 2019-го цены на жилье в новостройках Новой Москвы выросли к январю на 5,4 процента. Рост к февралю 2018 года оказался еще более выраженным, говорится в материалах «Миэль-Новостройки» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Квадратный метр в новостройках эконом-класса Новой Москвы подорожал с января 2019 года на 9,1 процента, до 104,5 тысячи рублей, подсчитали в компании. В комфорт-классе показатель вырос на 5,1 процента, до 119,4 тысячи, в бизнес-классе — на 0,5 процента, до 122,9 тысячи рублей.

Относительно февраля 2018 года цены на первичном рынке ТиНАО выросли на 19,8 процента. Такую динамику в компании объясняют сокращением предложения наиболее дешевого жилья: доля комфорт-класса за год выросла на 17 процентов, тогда как доля эконом-класса, напротив, сократилась.

«За год существенно выросла строительная готовность самых дорогих и масштабных проектов, расположенных рядом с МКАД и новыми станциями метро, — добавляет Наталья Шаталина, генеральный директор компании «Миэль-Новостройки». — Логично, что цены в этих проектах тоже увеличились, повлияв на общую ценовую ситуацию в локации».

Ранее о скачке цен на московскую недвижимость сообщили аналитики компании «Метриум». По их данным, за февраль 2019-го средняя цена жилья, строящегося в старых границах Москвы, выросла на 3,45 процента, до 165,6 тысячи рублей за метр. Этот скачок оказался самым серьезным с 2015 года. Относительно февраля 2018 года рост составил 10,5 процента.

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