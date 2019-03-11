Под Москвой нашли жилье за 120 тысяч долларов в месяц

Самый дорогой загородный объект, выставленный в аренду в Подмосковье с начала 2019 года, оценен собственниками в 120 тысяч долларов (около 7,9 миллиона рублей) в месяц. Об этом говорится в материалах компании Penny Lane Realty, поступивших в понедельник, 11 марта, в редакцию «Ленты.ру».

За такую сумму предлагается снять дом площадью 1,1 тысячи квадратных метров на участке в 300 соток. Он находится в одном из элитных коттеджных поселков на Рублево-Успенском шоссе.

Ценовой рекордсмен 2018 года до сих пор выставлен в аренду, подчеркивают в компании. Однако в феврале 2019-го этот объект уже не был самым дорогим. Дом площадью 1,3 тысячи метров на участке в 103 сотки также находится на Рублевке. Он выставлен в аренду за 80 тысяч долларов в месяц, этот ценник не менялся с 2018-го.

Третье место рейтинга досталось дому площадью 1,7 тысячи квадратных метров на участке в 35 соток. Объект находится в одном из элитных поселков Новорижского шоссе, он сдается за 70 тысяч долларов в месяц.

Ранее собственный рейтинг съемных коттеджей Московской области обнародовали в агентстве недвижимости «Миэль». По их статистике, самый дорогой объект февраля 2019-го сдавался за 1,2 миллиона рублей в месяц, он находится на Рублевке. Самым дешевым объектом оказался деревянный коттедж на Пятницком шоссе — дом был выставлен в аренду за 30 тысяч рублей в месяц.

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